La segunda jornada de la Superliga Masculina de voleibol depara el derbi regional entre el CV Cisneros La Laguna y el CV Guaguas, un partido de rivalidad regional con dos de los equipos más laureados del voleibol

Partido disputado entre el CV Cisneros La Laguna y el CV Guaguas en el torneo Gobierno de Canarias de pretemporada. Imagen CV Guaguas

El Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna será el escenario de uno de los grandes duelos de la Superliga Masculina de voleibol. El estreno liguero del CV Cisneros La Laguna como local ante el vigente campeón el CV Guaguas, este sábado, 24 de octubre a las 18:30 horas, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

El cuadro cisnerista llega en dinámica positiva tras sumar su primera victoria del curso en un disputado tie-break ante el UC3M Voleibol Leganés (2-3), en una complicada visita al Pabellón Europa. Por su parte, el CV Guaguas afronta el enfrentamiento como líder de la clasificación, después de imponerse por la vía rápida al CV Suac Canarias (0-3) en el derbi grancanario de la jornada inaugural.

El entrenador del Cisneros, Máximo Torcello, destacó que el CV Guaguas es “el gran favorito a ganar la competición. Realmente es un equipazo, donde todos los jugadores se conocen muchísimo después de jugar tantos años juntos”. En este sentido, añadió que “es un buen bloque, con jugadores de mucha calidad, un equipo difícil de batir. Ellos van a proponer seguramente un juego ofensivo, tienen jugadores muy potentes y nos van a proponer un juego con un saque duro”.

Partido con todos los ingredientes

El choque reúne todos los ingredientes de una gran cita: rivalidad regional, dos de los clubes más laureados del voleibol canario y el aliciente por parte de los tinerfeños de medirse al vigente campeón. El Guaguas deberá hacer frente al ambiente del Juan Ríos Tejera y mostrar su mejor versión para regresar a Gran Canaria con una nueva victoria.

El técnico amarillo, Sergio Miguel Camarero, es consciente de la exigencia del duelo: «Sabemos que será una salida complicada y que nos espera un ambiente hostil en su cancha. Cada año nos ponen las cosas difíciles, pero este equipo está preparado para afrontar este tipo de retos y competir al máximo nivel. Vamos con todo, con la ambición de traernos los tres puntos de la isla vecina. Un derbi siempre es especial y queremos estar a la altura», señaló en la previa.