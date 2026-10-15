CV Emalsa Gran Canaria y CV Tenerife Libby’s La Laguna están llamados a competir al máximo nivel en una competición marcada por el protagonismo del voleibol canario en la Liga Iberdrola

Jugadoras del CV Emalsa Gran Canaria. Imagen CV Olímpico

El CV Emalsa Gran Canaria y el CV Tenerife Libby’s La Laguna jugarán el próximo domingo el primer derbi de la competición. El encuentro se disputará a las 18:00 horas en el Gran Canaria Arena y reunirá a dos equipos que comparten la ambición de competir al máximo nivel en una campaña marcada por el protagonismo del voleibol canario. La Liga Iberdrola cuenta esta temporada con seis representantes de las islas entre sus doce participantes, la mitad de los equipos de la máxima categoría.

A los ya presentes CV Sayre CC La Ballena, Heidelberg Volkswagen, CV Emalsa Gran Canaria y CV Tenerife Libby’s La Laguna se han sumado el Fedes Ascensores La Laguna y el Santa Cruz Cuesta Piedra, tras lograr el ascenso la pasada campaña.

Esta presencia pone de manifiesto el peso del voleibol canario en la élite nacional. Así lo destacó el presidente del CV Emalsa Gran Canaria, Juan Manuel Campos, quien calificó de «orgullo» contar con seis equipos de las islas en la competición. «Es una firme apuesta que están haciendo las instituciones canarias, tanto el Cabildo como los ayuntamientos y el propio Gobierno, por el deporte en general», señaló.

La jornada tendrá, además, un componente especial para tres jugadoras del CV Emalsa Gran Canaria que defendieron anteriormente la camiseta del conjunto tinerfeño: Belly Meñana, Marga Pizá y Jessica Akamere. También será un partido especial para Juan Diego García, actual entrenador jefe del Olímpico, que dirigió al Haris entre las temporadas 2019/20 y 2022/23.

Un partido para medir la evolución de ambos equipos

El derbi supondrá una nueva prueba para dos equipos llamados a competir por objetivos ambiciosos esta temporada. El CV Emalsa Gran Canaria buscará aprovechar el factor cancha y el apoyo de su afición para afrontar con garantías una de las citas más destacadas del inicio de la temporada. El Gran Canaria Arena será el escenario de un duelo que reunirá a dos referentes del voleibol de las islas y que promete intensidad, emoción y un ambiente especial en las gradas.

El último enfrentamiento entre los dos equipos se dio en la final de la Copa Gobierno de Canarias el pasado mes de septiembre, con triunfo de las tinerfeñas (3-1), que se proclamaron ganadoras de este torneo de pretemporada.

Así ha comenzado la liga el Tenerife Libby’s La Laguna

El Tenerife Libby’s La Laguna ha completado las dos primeras jornadas de la Liga Iberdrola de voleibol femenino 2026-2027 con un balance de una victoria y una derrota, mostrando capacidad de reacción en su segundo compromiso, aunque sin poder evitar la caída en el desempate.

En la jornada inaugural, disputada el 3 de octubre, las laguneras derrotaron por un contundente 3-0 al Fundación Cajasol Andalucía en el pabellón Pablos Abril de Taco. El conjunto dirigido por Ricardo Lemos impuso su solidez en el saque, el bloqueo y el ataque para comenzar la competición con buenas sensaciones.

Jugadoras del Tenerife Libby’s La Laguna. Imagen CV Haris

En la segunda jornada, el 10 de octubre, el Tenerife Libby’s cayó por 3-2 ante el OCISA Haro Rioja Vóley a domicilio. Las tinerfeñas ganaron el primer set (22-25), pero encajaron dos parciales consecutivos (25-18 y 25-15). Reaccionaron en la cuarta manga (26-28) para forzar el desempate, que finalmente perdieron por un ajustado 15-13. La derrota permitió sumar un punto, aunque dejó al equipo con margen de mejora para las próximas jornadas.