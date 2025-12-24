Darío López repasa la actualidad con humor

El espectáculo ¡Mira tú pa eso! se representa en el Espacio Cultura CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife este viernes 26 de diciembre

El cómico canario Darío López se sube al escenario del Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife este viernes 26 de diciembre para repasar la actualidad con su particular humor en el espectáculo ¡Mira tú pa eso!

En este espectáculo, el cómico tinerfeño explora las noticias de la vida real ofreciendo una visión hilarante y perspicaz de la actualidad, invitando al público a reflexionar sobre la locura de la vida moderna desde el humor. Con su estilo propio, Darío López trae de vuelta al escenario la mezcla perfecta de la parodia y lo audiovisual, relatando anécdotas con las que todo el mundo se podrá sentir identificado.