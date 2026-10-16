El defensa del CD Tenerife, David Rodríguez, se ha convertido en una pieza fundamental para el entrenador Álvaro Cervera, que lo ha calificado como el mejor defensa que tiene ahora en plantilla

Entrevista a David Rodríguez. Informa: Redacción Informativos RTVC

El defensa del CD Tenerife, David Rodríguez, se ha convertido en un fijo en el once de Álvaro Cervera y asume con orgullo su papel como capitán del primer equipo, al que llegó tras formarse en la cantera blanquiazul.

David Rodríguez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El defensa tinerfeño se ha ganado un puesto en el once titular del CD Tenerife y se ha convertido en una pieza importante para Álvaro Cervera. Un presente que, reconoce, supera incluso sus expectativas cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la cantera blanquiazul. «Ni en los mejores sueños creo que lo había imaginado», ha manifestado en declaraciones a los Servicios Informativos de Televisión Canaria.

Su trayectoria es un ejemplo de trabajo, compromiso y perseverancia. Después de crecer en las categorías inferiores del club y salir cedido para continuar su progresión, ahora ejerce como capitán del primer equipo. Una responsabilidad que afronta con la misma mentalidad que le ha acompañado durante toda su carrera.

«Uno no se puede acomodar, cada entrenamiento, cada partido hay que tomarlo como el último», asegura el futbolista, consciente de que mantener su nivel exige esfuerzo constante y máxima concentración.

David Rodríguez, jugador del CD Tenerife. Imagen RTVC

Reconocimiento de Cervera

El rendimiento del defensa también cuenta con el reconocimiento de su entrenador. Álvaro Cervera ha llegado a afirmar que David Rodríguez es el mejor defensa que tiene en la plantilla. Una valoración que el jugador recibe con satisfacción. «Es un orgullo que un entrenador como Cervera te valore tanto», admite.

El técnico blanquiazul considera, además, que el tinerfeño ofrece mejores prestaciones en el lateral izquierdo que en el derecho. Una cuestión que no supone ningún problema para el futbolista, dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo. «El míster decide, yo rendiré y daré lo mejor donde me ponga», afirma.

Recuperar la solidez defensiva

El CD Tenerife ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, aunque el equipo ha mostrado algunos altibajos en defensa durante las últimas jornadas. David Rodríguez considera que el balance general es positivo y confía en recuperar la solidez que caracteriza a los conjuntos de Cervera.

«Estamos haciendo un papel bueno. Si el míster se caracteriza por algo es porque su solidez defensiva siempre ha sido buena», explica.

Sin embargo, el defensa reconoce que los últimos encuentros han evidenciado aspectos que deben corregirse cuanto antes. «Es verdad que estos últimos tres partidos, con nada que te lleguen, es un gol y eso se paga caro. Si no estamos a nuestro nivel lo vamos a pasar muy crudo», advierte.

Con 12 puntos en el casillero en LaLiga Hypermotion y todavía mucho recorrido por delante, David Rodríguez mantiene intacta su ambición. El capitán quiere prolongar su buen momento, consolidarse como una pieza fundamental del proyecto de Cervera y seguir creciendo en el club en el que comenzó a soñar con llegar a la élite.