Los incendios de Victoria han arrasado con más de 300.000 hectáreas de tierra, además de unos 30.000 hogares y negocios sin electricidad

Humo de los incendios forestales en Melbourne, Victoria, Australia

Los más de 30 incendios forestales declarados en el estado australiano de Victoria han arrasado con más de 300.000 hectáreas de tierra, dejando tres personas desaparecidas en Longwood, además de unos 30.000 hogares y negocios sin electricidad, según las autoridades locales.

Frentes activos

«En estos momentos hay 10 grandes frentes de incendio activos en Victoria. Otros 20 incendios están siendo vigilados de cerca. Se han emitido 16 alertas de emergencia, incluidas las de incendios importantes en Walwa, Longwood, Wonnangatta y Ravenswood», ha agregado la primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, tras su última reunión informativa en el Centro de Control Estatal.

Allan, quien ha declarado el estado de desastre durante la noche, ha lamentado que el humo y el calor están dificultando las labores de los servicios de emergencia y ha advertido de que «el riesgo aún no ha desaparecido». De hecho, tres bomberos han resultado heridos mientras combatían las llamas, ha revelado el cuerpo de Bomberos (CFA, por sus siglas en inglés) del país.

Riesgo de incendios

«Las condiciones siguen siendo peligrosas e impredecibles. Se prevé un alto riesgo de incendios en todo Victoria, por lo que se mantiene la prohibición total de hacer fuego», ha explicado en un comunicado compartido a través de Facebook. «Hoy representa uno de los días de incendios más peligrosos que este estado ha experimentado en años», ha continuado.

Por su parte, el comisionado de gestión de emergencias de Victoria, Tim Wiebusch, ha notificado que el grado de peligrosidad de los incendios ha sido elevada este viernes a «catastrófica», el nivel más alto, según la prensa local. En este contexto, las condiciones de ola de calor se están trasladando a Nueva Gales del Sur, donde hay 46 focos activos, lo que ha derivado en la ampliación de la prohibición total de fuegos ante el riesgo de nuevos incendios.

Autoridades de Victoria

Así las cosas, las autoridades de Victoria han instado a la población a «seguir todas las advertencias y consejos de los servicios de emergencia» y a «no regresar a sus hogares a menos que se les haya indicado que es seguro hacerlo».

«Los habitantes de Victoria deben permanecer tan alerta y cuidadosos como siempre. Manténganse alerta. Sigan los consejos. Y si se les indica que actúen, actúen con celeridad», ha insistido.