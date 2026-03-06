El LPA BMusic Festival 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el Parque Litoral El Rincón de Gran Canaria

El LPA BMusic Festival continúa perfilando su decimotercera edición con una apuesta que trasciende lo musical para consolidarse como un evento de expansión social. Del 11 al 13 de septiembre, el Parque Litoral El Rincón de Gran Canaria refuerza su ecléctico cartel con nombres como Angelus Apatrida, Alcalá Norte, Parquesvr, Def Con Dos, Maika Makovski o Bala, entre otros.

La decimotercera edición del LPA BMusic Festival 2026 refuerza su toque ecléctico/LPA BMusic Festival. Imagen de la edición de 2025, portal web del festival

Bajo la etiqueta LPA Fun-Family, el certamen expande su área de influencia hacia un modelo de festival inclusivo, donde la pedagogía cultural y el ocio generacional ganan metros cuadrados significativos. Esta propuesta garantiza que el contenido educativo y los talleres para los más jóvenes convivan de forma orgánica con el pulso rítmico de un cierre de festival que busca la máxima apertura de públicos.

Un cartel lleno de diversidad

En este contexto de clausura, según informa la organización, la programación del domingo recupera nombres que son ya parte del ADN del evento. La solvencia de Los Salvapantallas vuelve a escena en la que será su decimotercera ocasión sobre las tablas del festival. Junto a ellos, la presencia de Aseres inyecta la calidez de la herencia cubana.

El fenómeno generacional de Nueva Línea encabeza este tramo del cartel, consolidando una oferta que huye de la especialización excluyente. Cabe destacar que el cartel del domingo aún guarda sorpresas, quedando más bandas por anunciar para completar este cierre festivo.

La confirmación de Parquesvr, presentando su reciente «Mitos y leyendas», se suma a una alineación donde el metal técnico de Angelus Apatrida y la mordacidad necesaria de Def Con Dos marcarán el pulso de las jornadas centrales de viernes y sábado. El mapa sonoro se completa con la bruma emocional de La Milagrosa, el magnetismo oscuro de Alcalá Norte en su única fecha en las islas y la sofisticación eléctrica de Maika Makovski y Bala.

Este ecosistema se enriquece con la sátira de Loncha Velasco y la presencia indispensable de Micromambo y Fuet!, demostrando que hay espacio para la ironía, el baile y la pegada indómita. El certamen, que cuenta con el sello de sostenibilidad CCVC2030 y el impulso al talento de raíz con LPA Emergente, se posiciona así como una cita esencial que reclama su lugar a través de la coherencia, la logística de escucha activa y una ambición que no entiende de fronteras estilísticas.