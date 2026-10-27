La consejera de Sanidad sostiene que las medidas solicitadas no son viables por su coste económico y la falta de profesionales, aunque asegura que está dispuesta a seguir negociando
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, considera que las demandas de los sindicatos que convocan la huelga de médicos en las islas son inalcanzables y podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
Monzón ha calificado las peticiones de «ilógicas» y ha advertido de que su aplicación tendría consecuencias tanto económicas como organizativas. Esto debido a la falta de profesionales para asumir las medidas planteadas.
Pese a sus críticas, ha asegurado que mantiene su disposición a acercar posturas y estudiar nuevas propuestas. En este sentido, ha defendido la oferta presentada por el Servicio Canario de la Salud al Sindicato Médico y al SEMCA. Contempla medidas que, a su juicio, pueden ser suficientes en esta primera fase y ampliarse progresivamente.
La responsable autonómica ha señalado que espera que los sindicatos desconvoquen la huelga y retomen las negociaciones con su departamento.