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Monzón considera inasumibles las demandas de los médicos en huelga

RTVC / EFE
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La consejera de Sanidad sostiene que las medidas solicitadas no son viables por su coste económico y la falta de profesionales, aunque asegura que está dispuesta a seguir negociando

La consejera de Sanidad informó en el Parlamento de Canarias sobre el balance de listas de espera a 30 de junio de 2026
La consejera de Sanidad en una intervención en el Parlamento de Canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, considera que las demandas de los sindicatos que convocan la huelga de médicos en las islas son inalcanzables y podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.

Monzón ha calificado las peticiones de «ilógicas» y ha advertido de que su aplicación tendría consecuencias tanto económicas como organizativas. Esto debido a la falta de profesionales para asumir las medidas planteadas.

Pese a sus críticas, ha asegurado que mantiene su disposición a acercar posturas y estudiar nuevas propuestas. En este sentido, ha defendido la oferta presentada por el Servicio Canario de la Salud al Sindicato Médico y al SEMCA. Contempla medidas que, a su juicio, pueden ser suficientes en esta primera fase y ampliarse progresivamente.

La responsable autonómica ha señalado que espera que los sindicatos desconvoquen la huelga y retomen las negociaciones con su departamento.

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