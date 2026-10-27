El avión de la compañía Vueling ha aterrizado sin causar ninguna incidencia en la operativa del aeropuerto, según las primeras informaciones

Un avión de la compañía Vueling

Un avión de la compañía Vueling ha conseguido aterrizar este martes, 27 de octubre, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, conocido también como Los Rodeos, sin tren de aterrizaje.

El vuelo procedía de Barcelona y todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud. El aterrizaje del avión no ha causado ninguna incidencia en la operativa del aeropuerto, según las primeras informaciones ofrecidas por Aena.

No obstante, esta incidencia provocó la activación del plan de emergencia.