Los familiares de 400 usuarios de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual piden mejoras en las instalaciones

Los familiares de 400 usuarios de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Gran Canaria, CADI, reclaman mejores instalaciones y servicios .

En un comunicado, representantes de los familiares han denunciado el estado de los baños o la poca comida que dan a los usuarios. Deficiencias que dicen han comprobado en 4 centros de grandes dependientes que gestiona el Cabildo de Gran Canaria.

Contestación del Cabildo insular

Responsables de la primera institución insular aseguran que se han incrementado el presupuesto en más de un 30% para mejorar estos centros. El gerente del Instituto de Atención y Social y Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Ricardo Redondas, ha afirmado que han contratado un nutricionista para ofrecer menús adaptados a las necesidades de cada usuario.

En cambio, las familias dicen que llevan un año denunciando el abandono de estos centros, unas mejoras que en su opinión, «no han llegado».

La presidenta de Familias CADI Reina Sofía, Elena García, ha asegurado que «necesitan ser tratados dignamente que es lo que pedimos». Critica también, que algunas personas tienen una cama con hierro oxidado o no tienen sillones para que se sienten, y tienen que hacerlo en el suelo.

Demandas de que llevarán al próximo pleno de del Cabildo, el 28 de noviembre, a través de una moción que presentará la oposición.