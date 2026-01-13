La Autoridad Portuaria y la Guardia Civil han desahuciado a Margarita de su domicilio, un barco en el que vivía hace 5 años, alegando que está en mal estado. Los colectivos de apoyo aseguran que se ha hecho sin presencia de la comitiva judicial

Margarita llevaba cinco años viviendo en su barco. Es su domicilio, en el que está empadronada y tiene sus pertenencias. Tiene 71 años y este martes se ha quedado en la calle sin alternativa habitacional al ser desahuciada. A su alrededor, decenas de personas han intentado sin éxito que se parase esta actuación y han recriminado que se lleve a cabo sin comitiva judicial. La Autoridad Portuaria de Las Palmas asegura que la embarcación no cuenta con las condiciones adecuadas.

Desahucio de Margarita, de 71 años, de su barco-vivienda en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria

Apoyo a Margarita

Sobre las 10:00 horas de la mañana se esperaba que se llevase a cabo el desahucio. Por eso, decenas de personas y medios de comunicación se congregaron alrededor del domicilio de Margarita. Miembros del ‘Colectivo Derecho al Techo’ y de ‘Mi barco, mi casa’ denunciaban la situación. «Ella está viviendo esto con mucha presión. Desde las ocho hay aquí Guardia Civil y Policía Portuaria», describía Antonio Pérez, portavoz de ‘Mi barco, mi casa’.

Pérez asegura que tanto la afectada como las autoridades sabían que no se presentaría la cominitiva judicial, por lo que no se debía llevar a cabo el desahucio. «No se ha presentado nadie del juzgado, hemos preguntado a Dácil La Camera, la Directora de La Marina de Las Palmas, y aquí no se va a presentar nadie del juzgado. La Guardia Civil tampoco tiene notificación de eso. Están con una orden administrativa para intentar desahuciar a una persona de su domicilio», insistió ante las cámaras de esta casa.

Sin embargo, y a pesar de las enérgicas protestas de los presentes, se llevó a cabo este desahucio que deja a Margarita en la calle. Pérez asegura que no tiene a donde ir.