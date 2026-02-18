La Guardia Civil investiga una red de estafas y a nueve personas, detecta 57 cuentas bancarias abiertas con datos usurpados

La investigación se inició tras la denuncia de una vecina de Gáldar, que aseguró que le estafaron por una supuesta pareja sentimental conocida a través de internet, quien le solicitó diversas sumas de dinero antes de desaparecer.

A raíz de las pesquisas, los agentes destaparon una presunta red criminal especializada en lo que califican como “ingeniería económica”, con un amplio catálogo de estafas dirigidas tanto a particulares como a empresas.

Según ha informado la Guardia Civil, hasta el momento se han localizado 57 cuentas bancarias abiertas de forma fraudulenta mediante la usurpación de identidad de terceras personas. Estas cuentas se utilizaron para fragmentar y mover el dinero obtenido presuntamente de las víctimas, dificultando su rastreo.

Desarticulada una red de estafas tras la denuncia de una vecina de Gáldar. RTVC

Nueve personas investigadas

Por ahora son nueve las personas investigadas, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La Guardia Civil ha solicitado que cualquier persona que se identifique como posible víctima de este tipo de perfiles fraudulentos acuda a cualquiera de los cuarteles de las islas para formalizar la correspondiente denuncia.