Un cuarto planeta rocoso rompe el patrón habitual de los sistema planetario cercanos rocosos y lejanos gaseosos

Descubren un sistema planetario que desafía todas las teorías de formación planetaria. EFE

Un equipo internacional de científicos ha descubierto un sistema planetario que desafía las teorías actuales de formación planetaria: mientras los dos primeros planetas cercanos a su estrella son gaseosos, el cuarto, contra todo pronóstico, es de nuevo rocoso.

El hallazgo, liderado por Thomas Wilson de la Universidad de Warwick y en el que participaron el Instituto de Ciencias del Espacio, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y el Instituto de Astrofísica de Canarias, se ha publicado en la revista Science. El sistema orbita alrededor de LHS 1903, una enana roja a 120 años luz, y fue caracterizado mediante el satélite Cheops de la ESA y telescopios terrestres.

El primer planeta del sistema tiene un radio 1,4 veces el de la Tierra y es muy denso; los dos siguientes son más grandes y livianos. El cuarto, en cambio, es rocoso, con un radio de 1,7 veces el terrestre y densidad similar a la Tierra, una anomalía que no encaja con los modelos actuales de formación planetaria, que predicen que los planetas más cercanos sean rocosos y los lejanos gaseosos.

Posibles cuerpos de más largo periodo

Los investigadores descartan teorías como el intercambio de posición entre planetas o la pérdida de atmósfera por colisión. Todo apunta a que este planeta se formó más tarde que los otros en un entorno carente de gas, apoyando la hipótesis de la formación planetaria de adentro hacia afuera, propuesta hace una década pero hasta ahora sin evidencias claras.

Los científicos planean seguir estudiando el sistema para caracterizar las atmósferas de los planetas y buscar posibles cuerpos de más largo periodo. Según Ignasi Ribas, coautor del estudio, “este sistema es una oportunidad apasionante para aprender más sobre cómo se forman los sistemas planetarios y demuestra que no todo sigue siempre el patrón que esperamos”.