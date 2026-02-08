El certificado de correspondencia es un papel oficial que indica a que nivel equivale un título obtenido bajo planes de estudio antiguos

Durante los últimos días se ha hecho viral en redes sociales, un mensaje que asegura que quienes tengan títulos universitarios antiguos, deberán hacer un trámite urgente para que sigan siendo válidos. Mucho cuidado ante esto, ya que se trata de un bulo que el Ministerio de Ciencia y Universidades ya ha desmentido.

Por tanto, ante las informaciones vertidas en algunos canales de comunicación sobre el límite de plazo establecido para obtener el certificado de correspondencia de los títulos universitarios oficiales de la anterior ordenación universitaria, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha desmentido rotundamente que haya un plazo para obtener el certificado de correspondencia.

Además, en la sede electrónica pueden descargarse los certificados, pues se encuentra abierta permanentemente y no es un trámite obligatorio.

Cabe destacar que el certificado de correspondencia es un papel oficial que acredita a qué nivel del actual sistema universitario español y europeo equivale un título obtenido bajo planes de estudio antiguos, anteriores a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.