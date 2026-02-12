El estudio de la ULPGC, realizada a 800 estudiantes, refleja confianza en los valores democráticos, pero desafección hacia el funcionamiento del sistema y preocupación por vivienda y empleo

Un estudio presentado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con Democracia Canarias XXI y Ágora Integral, concluye que los jóvenes universitarios y de ciclos superiores de FP en Gran Canaria mantienen su apoyo a los valores democráticos, aunque muestran desafección hacia el funcionamiento actual del sistema.

El informe, elaborado a partir de una muestra de 800 estudiantes de entre 17 y 25 años, señala que solo el 16,8 % se siente conectado con el sistema democrático vigente, mientras que el 45,7 % manifiesta desapego. Más del 51 % afirma desconfiar del sistema político y el 14,9 % expresa confianza.

No obstante, el rechazo a modelos autoritarios es minoritario (2,5 %) y el 73,5 % de los encuestados se inclina por fórmulas de democracia directa, frente al 16 % que respalda la representación tradicional.

Un estudio de la ULPGC detecta “fatiga democrática” entre jóvenes de Gran Canaria. ULPGC

Brecha entre información y participación

El estudio también detecta una brecha entre información y participación: más del 42 % se informa frecuentemente sobre política, pero solo el 15,6 % muestra interés en participar activamente.

Entre las principales preocupaciones figuran el acceso a la vivienda (72,1 %), el empleo y la estabilidad laboral. El informe concluye que la percepción sobre la calidad democrática está vinculada a las condiciones materiales de vida y plantea la necesidad de reforzar los canales de participación y la transparencia institucional.