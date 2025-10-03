El Cabildo estima dos horas de trabajos para reabrir la vía HI-1 en Frontera

El Cabildo de El Hierro ha informado del cierre temporal de la carretera HI-1, conocida como la vía de La Cumbre. Un importante desprendimiento de piedras ocupó ambos carriles en el punto kilométrico 26,5, dentro del municipio de La Frontera.

Cierre temporal de la carretera de La Cumbre en El Hierro por un desprendimiento | Cabildo de El Hierro

Trabajos de limpieza tras el desprendimiento en El Hierro

Los trabajos de limpieza y retirada del material se prevén que duren unas dos horas, según los cálculos iniciales de la institución insular. La vía permanecerá cerrada hasta que se complete la intervención y se garantice la seguridad del tráfico.

En la resolución del incidente participan operarios del servicio de carreteras del Cabildo junto a agentes de la Guardia Civil. La información fue difundida por el Centro Coordinador Operativo de Emergencias de El Hierro (Cecopin).