Destinan 327.000 euros para renovar la red de abastecimiento de agua en Altavista

Sustitución de las tuberías

La red actual se construyó de manera progresiva a medida que crecía el barrio, lo que ha generado una instalación con conducciones de entre 32 y 63 milímetros, insuficientes en algunos puntos, así como frecuentes roturas que ocasionan cortes en el abastecimiento y un elevado coste de mantenimiento.

El proyecto contempla la sustitución de todos los tramos de tubería existentes en la red de distribución de Altavista.

Esta renovación permitirá regularizar los diámetros, mejorar la eficiencia hidráulica y disminuir las averías, garantizando un servicio más estable y seguro para los vecinos de la zona, explicaron desde el Cabildo majorero.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó la importancia de esta intervención para la calidad del servicio público, pues «la renovación de la red de Altavista es una actuación necesaria para asegurar un suministro de agua potable fiable y continuo«.

Y añadió que, desde el Cabildo y el CAAF, se sigue «priorizando inversiones que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y en el correcto funcionamiento de infraestructuras esenciales».

Imagen de Tuineje / Archivo RTVC

Sustituir la antigua por la nueva

Por su parte, el consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, explicó que se trata de «una red con muchos años de servicio y con múltiples incidencias y con esta actuación sustituimos tramos deteriorados y unificamos diámetros».

La obra consistirá en renovar por completo las tuberías de agua potable de Altavista, sustituyendo la red antigua por una nueva, más resistente y con mayor capacidad.

Se instalará una conducción principal desde el depósito y, a partir de ella, una red de distribución interior por las calles del barrio para mejorar la presión y asegurar un suministro más estable.

Además, se actualizarán las acometidas que conectan la red con cada vivienda y se colocarán nuevas válvulas que permitirán cerrar solo zonas concretas en caso de avería, evitando cortes generales.

«La mejora de las redes de distribución es clave para optimizar recursos, reducir pérdidas y ofrecer un servicio acorde a las necesidades reales de cada núcleo de población«, concluyó la presidenta Lola García.