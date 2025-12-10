Una detenida y dos investigadas por acosar por redes y móvil a una menor en Telde

La Policía Nacional esclarece un grave caso de ciberacoso continuado contra una menor de Telde que sufrió durante meses amenazas, insultos y llamadas anónimas

El acoso comenzó tras la publicación de su número de teléfono y acusaciones falsas en redes sociales

La Policía Nacional, a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Telde, ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer un grave caso de ciberacoso continuado (stalking), amenazas y coacciones sufrido por una menor de 17 años del municipio.

La Policía Nacional detiene a una persona por acosar durante meses a una menor en Telde

Acusaciones falsas y publicaron su número de telefono

Los hechos se iniciaron en el mes de abril del presente año, cuando varias personas difundieron en redes sociales el número de teléfono privado de la joven, acompañado de acusaciones falsas destinadas a incitar a terceros a contactar con ella.

Desde ese momento, la víctima comenzó a recibir llamadas, mensajes y audios anónimos con amenazas de muerte, insultos y manifestaciones de odio, una situación que se mantuvo durante varios meses.

Las presuntas autoras

Durante la investigación, los agentes identificaron a las presuntas autoras de los mensajes y publicaciones, que actuaban desde perfiles de redes sociales y líneas telefónicas asociadas.

Entre las acciones detectadas se encuentran la difusión del número privado de la menor (doxing), mensajes reiterados de carácter violento, llamadas desde números ocultos, intentos de averiguar su domicilio e incluso manifestaciones de odio dirigidas a personas cercanas a la denunciante.

Los agentes determinaron que estas conductas constituían delitos de amenazas y coacciones recogidos en el Código Penal, así como ciberacoso o stalking, dada la persistencia y reiteración del hostigamiento, que afectó gravemente a la tranquilidad y seguridad de la víctima.

Como resultado de las diligencias policiales, se procedió a la detención de una de las investigadas, mientras que otras dos personas encartadas han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes al encontrarse fuera de la demarcación policial.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de no difundir datos personales de terceros, denunciar cualquier forma de acoso digital y fomentar un uso responsable de las plataformas online, especialmente entre adolescentes. Estas conductas pueden derivar en graves consecuencias penales