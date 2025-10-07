La supuesta autora aprovechó una ventana abierta para acceder al interior de la vivienda

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable esclareció un delito contra el patrimonio ocurrido a finales de agosto en Fuerteventura, tras la detención de la presunta autora de un robo. La arrestada sustrajo relojes, calzado, gafas y la cantidad de 2.500 euros en billetes y monedas de diverso valor.

El esclarecimiento del delito se produjo después de que la víctima presentara una denuncia en la que relataba que una persona, vestida de negro, había accedido a su vivienda a través de una ventana que había dejado abierta y le sustrajo un total de 4.000 euros.

Entrevistas e investigación

Los agentes realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos y llevaron a cabo las pesquisas necesarias para identificar a la persona que, supuestamente, accedió de forma ilícita a la vivienda.

Durante la investigación, entrevistaron a los vecinos de las viviendas colindantes para obtener información relevante. También solicitaron revisar las grabaciones de varias cámaras de seguridad cercanas.

Detenida por robar 4.000 euros tras escalar una vivienda en Morro Jable / Imagen cedida por la Guardia Civil

Tras examinar las grabaciones, identificaron a la presunta autora como una mujer vestida completamente de negro, que inicialmente ocultaba su rostro con una prenda, lo que dificultó su identificación.

Con base en estos hallazgos, los investigadores continuaron con gestiones adicionales que permitieron esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la sospechosa. Los investigadores conocían a la presunta ladrona tras producirse su detención en cuatro ocasiones durante el último año.

La investigación sigue en curso para recuperar todos los efectos sustraídos, por lo que no se descartan nuevas detenciones relacionadas con los hechos. Por otro lado, la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario junto con las diligencias pertinentes, y este decretó su ingreso en el Centro Penitenciario mientras continúa el proceso judicial.