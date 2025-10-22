La Guardia Civil interceptó el vehículo en la TF-1 durante un control rutinario de tráfico en Granadilla de Abona

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Granadilla de Abona detuvieron a un hombre de 35 años y una mujer de 24 acusados de tráfico de drogas mientras transpoortaban 375 kilos de hachís. La intervención se produjo cuando los agentes detectaron un furgón que circulaba por la autopista TF-1 sin seguro obligatorio y con la ITV caducada.

Droga incautada en Tenerife tras un control rutinario de tráfico | Guardia Civil

375 kilos de hachís en el compartimento de carga

Tras dar el alto al vehículo, los guardias observaron nerviosismo en el conductor y su acompañante, lo que despertó sus sospechas. Al inspeccionar el compartimento de carga, localizaron varias cajas de cartón que, al ser abiertas, contenían 375 kilogramos de hachís.

La actuación se enmarca en los dispositivos de control que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar que los vehículos cumplen con la normativa vigente.