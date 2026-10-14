La Policía Nacional localizó 165 garrafas de gasolina durante un control en la GC-500, a la altura de Los Rodeos. Los investigadores sospechan que el combustible podría abastecer embarcaciones vinculadas al narcotráfico, aunque esta hipótesis aún no está acreditada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en San Bartolomé de Tirajana como presunto autor de un delito contra el orden público relacionado con el denominado petaqueo, tras localizar más de 3.000 litros de combustible distribuidos en 165 garrafas en una furgoneta de alquiler.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras localizar más de 3.000 litros de combustible en una furgoneta. Policía Nacional

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del pasado 9 de octubre, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Maspalomas realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana en la carretera GC-500, a la altura del barrio de Los Rodeos.

Una carga de 165 garrafas sin justificantes

Durante el servicio, los policías observaron una furgoneta cuya parte trasera transportaba una carga considerable. Tras darle el alto e identificar al conductor, le preguntaron por la mercancía que llevaba.

El hombre explicó que transportaba 165 garrafas de gasolina de 20 litros cada una y aseguró que había llenado los recipientes en una estación de servicio de las zonas de El Goro o Arinaga, sin concretar el establecimiento. También manifestó que había pagado el combustible en efectivo, pero no disponía de recibos ni de ningún otro justificante de compra.

Según su declaración, debía entregar la carga a una persona cuya identidad desconocía y que lo esperaba en una gasolinera del municipio de Mogán. El conductor afirmó que había aceptado el encargo debido a sus dificultades económicas.

La Policía investiga su posible relación con el narcotráfico

Los investigadores sospechan que el combustible podría destinarse al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Entre las hipótesis que barajan figura el posible traslado de las garrafas a una embarcación neumática que actuaría como nodriza, suministrando carburante a otras lanchas empleadas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

No obstante, la investigación no ha acreditado el destino final del combustible ni su posible vinculación con estas actividades ilícitas. La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del transporte y determinar el uso que iba a darse a la gasolina.

Ante la falta de documentación que acreditara la procedencia del combustible y las condiciones de su transporte, así como la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la carga, los agentes procedieron a detener al conductor por un presunto delito contra el orden público relacionado con el petaqueo.