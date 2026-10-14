La Policía Nacional le atribuye varios delitos de robo con fuerza, daños y estafa. Los agentes lo identificaron cuando conducía una motocicleta sustraída de un garaje comunitario

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre al que atribuye presuntamente delitos relacionados con robos con fuerza en vehículos y trasteros, daños y estafa. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.

Imagen de archivo. Policía Nacional

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran numerosas denuncias por hechos de naturaleza similar en un corto periodo de tiempo y concentrados en una zona concreta de la ciudad, según informó el cuerpo policial en una nota de prensa.

Las pesquisas permitieron identificar plenamente al sospechoso como presunto autor de varios de los delitos denunciados. Además, el hombre contaba con antecedentes por hechos de la misma índole.

Identificado cuando conducía una motocicleta robada

La detención se produjo cuando una patrulla de la Policía Nacional realizaba labores de prevención y protección de la seguridad ciudadana. Los agentes se fijaron en el hombre por la actitud sospechosa que mostraba mientras conducía una motocicleta y decidieron identificarlo.

Durante las comprobaciones, los policías verificaron que la motocicleta procedía de un robo cometido en el interior de un garaje comunitario. En el mismo edificio también constaban otras tres denuncias por robos en el interior de vehículos.

La investigación permitió relacionarlo con otros delitos

Las diligencias policiales permitieron vincular al detenido con otros hechos delictivos denunciados previamente, relacionados con robos con fuerza, daños y estafa.

Una vez completadas las actuaciones, los agentes pusieron al hombre a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.