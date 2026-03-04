La joven, que fue hallada en estado de shock, recibió el apoyo inmediato de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido a la detención de un hombre por su presunta implicación en un intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en el interior de una pensión ubicada en la zona de Las Canteras.

Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR @POLICIALPA

El incidente se produjo el pasado viernes 27 de febrero, momento en el que el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA) recibió un aviso urgente. La llamada alertaba sobre un posible delito de índole sexual en la residencia, lo que motivó la rápida activación de los indicativos policiales destinados en la zona puerto.

Irrupción violenta y amenazas

Una vez que las patrullas llegaron al lugar, los agentes encontraron una habitación visiblemente desordenada. En su interior se hallaba la víctima, una joven que presentaba un evidente estado de shock, se mostraba muy asustada y mantenía una actitud de autoprotección.

Durante la primera intervención policial, la víctima expuso a los agentes que un hombre, que también era residente en la misma pensión, había entrado en su cuarto de manera agresiva.

Según el relato de la joven, el presunto agresor le mostró sus genitales y la amenazó con el objetivo de forzarla a mantener relaciones sexuales. Además, la mujer indicó a las autoridades que el individuo portaba un cuchillo escondido entre sus pertenencias.

Activación del protocolo y arresto

Al conocer la gravedad de los hechos denunciados, los agentes de la Policía Local permanecieron en todo momento junto a la víctima para garantizar su seguridad y tranquilizarla.

Minutos después, se personaron en el lugar los efectivos de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL). Estos agentes especializados se encargaron de activar el protocolo correspondiente para víctimas de delitos sexuales, confirmando que la mujer no precisó de asistencia sanitaria física.

Paralelamente, el dispositivo policial logró localizar y detener al presunto agresor en las inmediaciones. Tras su paso a disposición judicial, el arrestado podría enfrentarse a graves cargos penales por agresión sexual, allanamiento de morada y amenazas.