Detenido un hombre en Tenerife por una orden europea de detención y extradición a Italia

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Granadilla de Abona, han detenido a un varón de 46 años de edad, sin domicilio conocido, con motivo de una Orden Europea de Detención y Extradición en vigor de las autoridades judiciales de Italia, por diversos hechos delictivos ocurridos en ese país, relacionados con delitos de tráfico de drogas y de armas.

La detención se produjo durante la realización de un punto de verificación de personas y vehículos que los agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando en el municipio de Arico, cuando tras dar el alto al vehículo que conducía el varón detenido, y tras las gestiones realizadas para comprobar sus datos de identificación personal, detectaron y verificaron que le constaba en vigor la citada requisitoria.

Los agentes presentaron al detenido y las diligencias instruidas ante la Autoridad Judicial competente, que decretó su ingreso en prisión a la espera de su extradición a Italia.