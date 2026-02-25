Detenido un joven que vendía droga al lado de la comisaría de Telde

El joven vendía droga en las inmediaciones de la comisaría de Telde y lo vieron dos agentes que salían del trabajo

La Policía Nacional detuvo el 17 de febrero a un joven de 22 años como autor de un delito contra la salud pública tras sorprenderlo vendiendo droga en las proximidades de la Comisaría Local de Telde, en Gran Canaria.

La intervención se produjo cuando agentes del Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes de la propia comisaría, tras concluir su jornada laboral, observaron una actitud sospechosa entre dos individuos.

Comisaría Policía Nacional de Telde

Cogidos in fraganti

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, como dicho comportamiento era compatible con una transacción de menudeo de drogas, los efectivos procedieron a la identificación de ambos.

De esta manera, comprobaron que uno de ellos portaba entre sus pertenencias 39 envoltorios de papel conteniendo cocaína base, conocida como ‘crack,’ que tendría un valor aproximado de 195 euros en el mercado ilícito.

Asimismo, se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito contra la salud pública, instruyéndose las diligencias policiales. Al detenido lo pusieron a disposición judicial competente.