El arrestado actuaba como ‘mula bancaria’ dentro de una red que engañó a la víctima mediante el método del ‘vishing

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Santa Cruz de La Palma a un hombre por su presunta participación en un delito de estafa. El individuo operaba bajo la figura delictiva conocida como ‘mula bancaria’, prestando sus cuentas para ocultar el rastro del dinero obtenido fraudulentamente mediante la técnica del ‘vishing’.

Detenido en La Palma por una estafa telefónica de más de 5.400 euros / Imagen de archivo

Los hechos comenzaron a investigarse el pasado mes de agosto de 2025, tras una denuncia presentada en la Comisaría Provincial de Valladolid.

La víctima, un ciudadano con domicilio en la localidad vallisoletana de Olmedo, relató a los agentes cómo había sido engañado por personas que se hacían pasar por gestores de su entidad financiera.

El engaño del falso cargo bancario

La estafa comenzó cuando los delincuentes hicieron creer a la víctima que se estaba intentando cargar en su cuenta un cobro por valor de 2.900 euros. Para evitar ese falso cargo, los estafadores le indicaron que debía ponerse en contacto con un gestor bancario a través de un número de teléfono que ellos mismos le facilitaron.

Temeroso ante la situación, el afectado llamó al número indicado creyendo en todo momento que hablaba con un empleado real de su banco. Siguiendo las instrucciones del delincuente al otro lado del teléfono, la víctima acabó realizando dos compras y once transferencias a la cuenta que le indicaron.

Cuando el ciudadano se percató finalmente de que todo era un engaño, el importe total del dinero estafado ya alcanzaba los 5.467 euros.

El desvío de los fondos hacia Malta

El Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid asumió la investigación y logró seguir el rastro de las transacciones. Las pesquisas policiales determinaron que la cuenta beneficiaria que recibió el dinero pertenecía a un varón residente en Santa Cruz de La Palma.

El proceder de este individuo consistía en recibir las transferencias fraudulentas para, a cambio de una pequeña comisión, enviar posteriormente el dinero a una cuenta bancaria en Malta, donde se perdía la pista de los fondos.

Con esta información, el Grupo Operativo local de Policía Judicial procedió a la detención del sospechoso en la isla de La Palma el pasado 17 de febrero. Tras prestar declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado, el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.

Posible implicación en varios delitos similares

Además, la policía investiga a este varón por su posible implicación en otros delitos similares denunciados en distintos puntos de España.

Ante este tipo de casos, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que debe desconfiar siempre de supuestas llamadas del banco en las que se soliciten datos personales, claves, pines o la realización de transferencias a terceros.