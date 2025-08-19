La Policía Nacional arrestó al hombre tras un operativo en su domicilio y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión preventiva

Imagen del operativo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre por un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, al que además le constaban requisitorias de tres juzgados por la presunta comisión de otros delitos.

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, que informó a los agentes de agresiones físicas continuadas, amenazas graves hacia ella y su familia, así como situaciones de acoso y control.

El detenido era considerado un individuo peligroso, con posibilidad de poseer armas de fuego, armas blancas y perros de raza peligrosa. Al comprobar que no podía ser localizado en un primer momento, y ante las requisitorias judiciales vigentes, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en su domicilio, donde un dispositivo especial permitió su rápida localización y arresto.

El hombre fue puesto a disposición judicial y la autoridad competente decretó su ingreso en prisión preventiva.