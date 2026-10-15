La Policía Nacional sorprendió al sospechoso cuando huía con la caja registradora del establecimiento y comprobó que también habría intentado forzar un vehículo esa misma madrugada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un restaurante del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención permitió recuperar la caja registradora y otros efectos relacionados con los hechos.

Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria

Sorprendido cuando huía con la caja registradora

Los hechos ocurrieron sobre las 02:20 horas del pasado 11 de octubre, cuando la Policía Nacional recibió un aviso por la activación de la alarma de un restaurante. Según la denuncia presentada por el responsable del establecimiento, el presunto autor saltó el muro que rodea el local para acceder al interior y sustrajo una caja registradora, un teléfono móvil y una caja de herramientas.

El responsable también denunció la sustracción de 20 euros en efectivo y daños en una pantalla de punto de venta y en varias puertas de los muebles de la terraza. Las cámaras de seguridad grabaron al presunto autor mientras se encontraba en el interior del establecimiento.

Varios indicativos policiales acudieron al lugar por diferentes accesos. Durante el recorrido, uno de ellos observó a un hombre exaltado y con abundante sudor que llevaba una caja registradora en las manos. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso arrojó la caja al suelo e intentó huir a la carrera, aunque los agentes consiguieron alcanzarlo y detenerlo.

Recuperan efectos del restaurante y localizan dos motocicletas

Los agentes comprobaron que la caja registradora contenía monedas, tickets y diversos documentos del restaurante. También localizaron un teléfono móvil que el detenido reconoció haber cogido del establecimiento.

Durante la inspección de la zona, los policías encontraron una motocicleta junto al restaurante con huellas de pisadas en el asiento, que podría haberse utilizado para acceder al interior del local. Además, localizaron otra motocicleta con el baúl forzado, así como un casco, unos guantes y una caja de herramientas.

También habría intentado forzar un vehículo esa madrugada

Esa misma madrugada, una llamada al 091 alertó de que un hombre intentaba forzar un vehículo estacionado cerca de un supermercado de la capital. La Policía Nacional comprobó que el coche tenía una ventanilla manipulada y, ya en comisaría, el detenido reconoció haber intentado forzarla.

La intervención policial concluyó con la detención del hombre y la recuperación de la caja registradora y otros efectos relacionados con los