La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas millonarias. El detenido y líder de la organización habría estafado más de 20 millones de euros en Alemania y actualmente residía en el Sur de Tenerife

Detenido un falso inversor alemán que se refugiaba en Tenerife tras estafar más de 20 millones

Agentes de la Policía Nacional en unión de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, Baden-Wurtemberg (BKA) han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar estafas por importes superiores a los 21 millones de euros a inversores alemanes entre los años 2012 y 2019.

El principal autor, un hombre de 67 años de edad, fue director general de varias empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción. En concreto, obtuvo aportaciones de inversores privados a través de contratos de participación para la construcción de un Hotel, Centro de conferencias y aparcamiento en Constanza (Alemania) a través de su empresa.

En 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA), prohibió su actividad por realizar operaciones bancarias no autorizadas y ordenó el bloqueo de las cuentas de la empresa. Esta medida, dejó sin fondos a las filiales alemanas, paralizando los proyectos en curso.

El detenido residía en un chalet de lujo en el Sur de Tenerife

El detenido tenía un chalet de lujo en el Sur de Tenerife

A pesar de ello, el investigado continuó captando dinero de forma ilegal, falsificando contratos y realizando extracciones de más de dos millones de euros para fines propios. De este modo, logró obtener más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, haciéndoles creer que se trataba de inversiones seguras y rentables.

Ante la magnitud de la operación, la fuerza policial alemana solicitó colaboración a la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, a fin de localizar el paradero del investigado y su pareja, así como para llevar a cabo una investigación detallada de su patrimonio y posiciones financieras en España.

Finalmente, se procedió de modo simultáneo a la detención del investigado en Alemania, y a la entrada y registro en un chalet de lujo del Sur de Tenerife, valorado en 2 millones de euros, donde residía con su pareja. Se incautó numerosa documentación relacionada con la investigación, dispositivos informáticos y dinero en efectivo, y se bloquearon además las cuentas bancarias en España del investigado.

Al detenido se le imputa Infracción de la Ley bancaria alemana por realizar negocios de depósito no autorizadas en al menos 748 casos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2019 en perjuicio de los inversores causándoles un daño económico de al menos 21 millones de euros. Además, se le imputa estafa en el seno de organización criminal de unos cinco millones de euros entre 2018 y 2019 así como falsedad documental con abuso de confianza.