La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga también a la pareja del detenido por un presunto delito de abuso sexual

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre investigado por una presunta agresión sexual a una mujer. En la causa también figura como investigada su pareja sentimental, por un presunto delito de abuso sexual.

Según la investigación judicial, los hechos habrían ocurrido en el domicilio de los investigados, adonde presuntamente llevaron a la denunciante. De acuerdo con el relato de la víctima, una vez en la vivienda habría sido drogada y posteriormente agredida sexualmente por el hombre, con la supuesta participación de su pareja.

Prisión provisional para el hombre

Detenido un hombre acusado de violar a una mujer mientras su pareja grababa los hechos. RTVC

La investigación apunta a que la mujer no solo habría intervenido en los hechos, sino que también habría grabado imágenes con su teléfono móvil durante la agresión. Estos elementos forman parte de las diligencias que se están practicando en el marco del procedimiento judicial.

Por orden de la magistrada, el principal investigado ha ingresado ya en prisión provisional, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de ambos implicados.