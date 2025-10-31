Se trata de dos hombres que se identificaron como operarios del Ayuntamiento y que amenazaron y exigieron el pago de 1.400 euros a una pareja de septuagenarios

Es la primera vez que se registra en la capital tinerfeña

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a dos hombres por amenazar y exigir el pago de 1.400 euros a una pareja de septuagenarios en la conocida como ‘estafa del asfalto’, que se ha detectado en otras regiones del país y que es la primera vez que se registra en la capital tinerfeña.

Primeros detenidos en Santa Cruz de Tenerife por la llamada ‘estafa del asfalto’. RTVC.

Según han informado fuentes de la Policía Local, los dos detenidos por amenazar a dos vecinos de Barranco Grande tras intentar engañarles con la denominada ‘estafa del asfalto’ se han identificado como D.I.G.S., de 46 años, y L.B., de 24, que los sorprendieron tras visitar a la pareja de septuagenarios para exigirles el pago de 1.400 euros.

Se requirió a los policías locales en el lugar porque los afectados que denunciaban un posible intento de estafa y las amenazas que estaban sufriendo por parte de tres hombres, quienes les habían advertido que ayer por la mañana irían a reclamar el dinero ya mencionado.

Según el relato de las víctimas, esta misma semana tres hombres, que se identificaron como operarios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, les explicaron que estaban asfaltando una vía próxima a su calle y que había sobrado material.

Presuntos operarios del Ayuntamiento

También les señalaron que el consistorio había autorizado que dicho asfalto se distribuyera en otras vías cercanas que lo precisaran. Los presuntos operarios reiteraron que esta acción de asfaltado sería sin coste para los propietarios de las viviendas aledañas. Los vecinos aceptaron y en su zona procedieron a echar ese supuesto material sobrante. Poco después estos hombres exigieron a esta pareja 1.400 euros.

Ante la situación se personó en la vivienda un familiar quien se percató de que podría ser una estafa y en ese momento, los supuestos operarios se encararon con él, le golpearon y dieron como fecha límite del pago en el día de ayer.

A la vista de los hechos una patrulla policial se quedó por las proximidades durante parte de la mañana sin que se produjera la presencia de los presuntos estafadores.

Agentes de paisano

Posteriormente, se les relevó por personal de paisano que estaba realizando otras labores de vigilancia en la zona y, en ese momento, aparecieron D.I.G.S. y L.B., quienes llegaron y comenzaron a golpear la puerta de la vivienda exigiendo el dinero.

Los agentes intervinieron y procedieron a su detención inmediata, también los identificaron y revisaron el vehículo en el que se desplazaban, el cual parecía rotulado como un vehículo oficial de obra pública. Sin embargo, tras la mera inspección ocular se descubrió que se trataba de un vehículo de alquiler señalizado con pegatinas en bandas amarillas y negras.

Tras informar a las víctimas del procedimiento a seguir y la conveniencia de presentar denuncia por estos hechos, trasladaron a uno de los detenidos a un centro de salud y, posteriormente a ambos a las dependencias policiales.

Al parecer este intento de estafa es bastante conocido en otros puntos del Estado español, cuyo ‘modus operandi’ es ofrecer a personas de edad avanzada el asfaltado gratuito de alguna zona aledaña a su casa y tras esa primera fase se les exige con coacciones y amenazas el pago de una determinada cantidad económica en metálico