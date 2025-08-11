Las detenciones se realizaron durante un operativo frente al tráfico de drogas y se practicaron siete entradas y registros

La Policía Nacional detuvo este lunes a más de una decena de personas un amplio operativo contra el tráfico de drogas en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la intervención, se realizaron siete entradas y registros en domicilios.

Detienen a más de 10 personas por tráfico de drogas en Arenales, Las Palmas de Gran Canaria / Archivo RTVC

La principal intervención se desarrolló en la calle Molino de Viento, en la capital grancanaria, y se extendió a otros puntos de la isla. El dispositivo, que contó con la colaboración de la Policía Local, incautó distintas cantidades de sustancias estupefacientes.

Según un comunicado del cuerpo policial nacional, esta operación busca dar respuesta a la problemática social que afecta a este barrio palmense donde este tipo de actividades ilícitas ha generado una especial preocupación vecinal.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario. Tras autorización de los cuerpos judiciales, se ofrecerá información detallada sobre el resultado de las investigaciones.