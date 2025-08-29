ES NOTICIA

Detienen a un profesor de kárate en Málaga por agredir sexualmente a sus alumnos

RTVC / EFE
Ya son cuatro los denunciantes, que habrían sido agredidos y manipulados desde corta edad, y relatan que el profesor aprovechaba los momentos de aseo y viajes de competición para realizarlos

Un hombre de 70 años, profesor de kárate, está en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional de Málaga como presunto autor de cuatro delitos de agresión sexual continuada a varios alumnos cuando eran menores.

El investigado, que estaba vinculado a la federación nacional y autonómica de kárate, se valía de su posición para cometer las agresiones a menores de corta edad. Los hechos se podrían remontar hasta 2010, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

No se descartan nuevas víctimas

Hasta ahora, cuatro jóvenes han manifestado haber sufrido estas agresiones por parte del investigado cuando eran menores de edad. La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas.

Según las declaraciones de las víctimas ante la Policía, el hombre aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos «favoritos». Era allí donde cometía las agresiones.

También lo hacía en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión.

Manipulados

Las cuatro víctimas han sido manipuladas emocional y psicológicamente desde que eran pequeños. El arrestado, para evitar que contaran los hechos, les hacía múltiples regalos y les daba un trato de favor respecto a los otros alumnos.

Según las gestiones practicadas, los hechos podrían producirse desde hace décadas.

En el registro de su domicilio se han intervenido diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB. Ya han sido remitidas al grupo de informática forense de la Policía Científica de Málaga.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Menores de la Policía Nacional en Málaga. Fue a cabo a raíz de la información prestada por una asociación que ofrece ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales durante la infancia.

