Detienen dos nuevos implicados con el asesinato de Telde en junio

La Policía Nacional ha finalizado las investigaciones del asesinato del pasado 26 de junio en Telde con la detención de dos nuevos implicados

Momento de la detención de los autores intelectuales del asesinato en Telde.

Agentes de la Policía Nacional detienen a dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del 26 de junio en Telde. Los encausados son los presuntamente autores intelectuales del crimen. Según fuentes de la investigación, contrataron a dos sicarios para ejecutar el asesinato y fueron detenidos pocas horas después.

La Policía Nacional detiene a dos nuevos implicados en el asesinato del 26 de junio en Telde.

La Unidad de Delitos Violentos, UDEV, de la Policía en Telde averiguó que habían participado en los hechos otros dos individuos que se desplazaron a Gran Canaria en fechas previas «para ejecutar tareas esenciales en el marco de la acción criminal».

Preparación del asesinato

El tercer detenido, identificado como B.A.F.R., fue arrestado el pasado 7 de agosto en la localidad de Andújar (Jaén). Al parecer, llegó a Gran Canaria días antes del asesinato para organizar el alojamiento, financiar gastos materiales de los autores y coordinar envíos de dinero. Poco antes del crimen saldría de la isla.

Un cuarto detenido, D.F.P.N., fue localizado y arrestado el 11 de noviembre en Umbrete (Sevilla), en un operativo conjunto entre la UDEV de Telde y el Grupo de Homicidios de Sevilla.

Su desplazamiento previo a la isla, detalla la Policía, «tuvo como objetivo realizar labores de vigilancia, localización de la víctima y apoyo logístico, quedando acreditada su implicación en los preparativos del asesinato».

B.A.F.R. se encuentra en prisión provisional desde el 8 de agosto y D.F.P.N. ingresó en la cárcel con carácter preventivo el 13 de noviembre. Tanto ellos como los dos primeros detenidos se enfrentan a cargos de asesinato y pertenencia a grupo criminal.

El asesinado, Jonathan Josué D. B., conocido como ‘El Conejero’ fue abatido por un motorista que descargó cinco balas en su cuerpo con un revólver en el núcleo de San José de Longueras, en Telde.

Antecedentes de los hechos

La víctima era sobrino de José C.A. ‘El Negro’, condenado a doce años de cárcel por haber intentado asesinar a tiros junto a su hijo a dos hombres el Viernes Santo de 2022 en Jinámar, también en Telde.

Estos hechos pusieron en antecedentes a los agentes de la Policía. Al parecer podían estar relacionados ambos hechos, además que el tío de Jonathan estaba implicado en negocios con el narcotráfico.

Los agentes han comunicado que 48 horas después del asesinato fueron arrestados los dos presuntos autores, A.C.M. y C.F.C.B. El primero sería presuntamente el autor material y el otro, se encargaría de la logística, supuestamente.

Este martes se ha levantado el secreto judicial y se han dado a conocer más detalles de la investigación.

Los primeros detenidos permanecen en prisión desde finales del mes de junio.