Las familias de los siete fallecidos exigen justicia una década después de la tragedia del edificio Julián José

El 14 de abril de 2016 el edificio Julián José colapsó en el sur de Tenerife. El siniestro causó siete muertes y el desalojo de casi cien personas en Arona. Una década después, los vecinos rinden homenaje a las víctimas mientras el caso judicial continúa sin resolverse.

Diez años del derrumbe que marcó a Los Cristianos / Ayuntamiento de Arona

El municipio de Arona recordó a las víctimas del desplome ocurrido hace diez años. El colapso del inmueble marcó para siempre la vida de este núcleo turístico tinerfeño. Las familias de los fallecidos mantienen viva la memoria de sus seres queridos con actos conmemorativos.

La alcaldesa actual, Fátima Lemes, destacó el impacto emocional que sufrió todo el vecindario local. El resto del municipio sintió esta tragedia como algo propio debido a su magnitud. Los vecinos todavía reviven con dolor aquellas escenas de pánico en pleno centro urbano.

Ánima Marrero, expresidenta de la comunidad, recordó que el edificio se derrumbó solo de forma parcial. Ella asegura que el fallo estructural era evidente en la zona que finalmente cedió. La vecina afirma que recordará este suceso mientras viva por la dureza del momento.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Tres días de rescate heroico

El desplome activó un despliegue de emergencia sin precedentes con más de 250 efectivos especializados. Los bomberos y agentes de seguridad trabajaron día y noche durante tres jornadas interminables. Su objetivo principal era localizar a posibles supervivientes bajo los escombros del inmueble.

El exalcalde José Julián Mena recibió la alerta del suceso a las 9:15 de la mañana. Una llamada cotidiana se convirtió rápidamente en el anuncio de una tragedia de dimensiones históricas. Mena asumió una enorme responsabilidad personal ante las familias que perdieron la vida súbitamente.

Los equipos de emergencia se afanaron en retirar cascotes para hallar a los desaparecidos atrapados. El trabajo intenso buscaba dar respuestas en medio de un escenario de caos absoluto. La solidaridad de los efectivos marcó el desarrollo de aquellas horas de angustia constante.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Causas técnicas y vacío judicial

El edificio Julián José tenía 44 años de antigüedad y presentaba graves deficiencias estructurales. Los peritos detectaron materiales de muy mala calidad y una falta de mantenimiento evidente. Los pilares estaban debilitados por innumerables reformas realizadas sin ningún tipo de control técnico.

El bloque constaba de cuatro plantas y 24 viviendas donde ya existían grietas previas. La estructura se desplomó en pocos minutos a pesar de llevar décadas en pie. El mal estado del hormigón facilitó el colapso total de una de sus alas.

La vía penal del caso se archivó porque los jueces no encontraron un responsable claro. Los familiares mantienen un periplo de recursos y demandas civiles en los juzgados canarios. A día de hoy, los afectados siguen pidiendo una justicia que todavía no llega.