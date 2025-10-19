Una mujer resultó lesionada y varios coches sufrieron daños tras los altercados protagonizados por ultras visitantes

Mañana de domingo alterada en Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, por una serie de disturbios provocados por un grupo de ultras de la Real Sociedad Deportiva de Alcalá.

Vestidos de negro, corrieron por las calles, lanzaron piedras y sillas y gritaron consignas con tintes fascistas, según testigos presenciales.

Intervención policial y daños materiales por los disturbios

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que actuaron para restablecer el orden en la zona. Los incidentes se salda­ron con varios vehículos dañados y una mujer lesionada, que recibió asistencia sanitaria.

Los altercados fueron captados en vídeos compartidos por la UD Las Palmas en la red social X, donde se observa a decenas de radicales causando destrozos en las inmediaciones del barrio capitalino.