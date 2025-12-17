La sección del programa matutino continúa dando visibilidad a la Red de Museos de Tenerife. Este jueves, acerca a los oyentes la reapertura y nuevas propuestas de la Casa de Carta

La Radio Canaria continúa su compromiso con la divulgación de la cultura y la identidad de las Islas. Este jueves 18 de diciembre, la sección El Remate, dentro del programa matinal ‘De la noche al día’, traslada sus micrófonos a la Casa de Carta en Valle Guerra (La Laguna). Desde las 10:00 horas, los presentadores Mariam Moragas y Alexis Hernández conducirán una entrega especial dedicada a la reapertura de este emblemático lugar, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT).

La histórica hacienda abrió recientemente sus puertas al público con una imagen renovada y fortalecida con su entorno rural. El programa explorará, de la mano de figuras que trabajan o están vinculadas al museo, aspectos tras su reapertura como su nueva entrada, cuyo muro perimetral se inspira en los antiguos muros cortavientos agrícolas de la zona, sus actividades y propuestas.

Un viaje entre el siglo XVIII y la vanguardia

Durante la emisión, se desgranarán las claves de la intervención arquitectónica realizada en el ala del inmueble del siglo XVIII, que perteneció a la familia Lope de Guerra. Esta renovación no solo respeta la esencia histórica de la hacienda, sino que adapta el espacio a los nuevos discursos museográficos, permitiendo al visitante redescubrir el jardín botánico, el invernadero canario, el pesador de agua, el lagar y la renovada sala de los molinos.

‘Tramas de Memoria’: El hilo conductor de la identidad

El programa dedicará un espacio destacado a ‘Tramas de Memoria’, la exposición que ha inaugurado esta nueva etapa. A través de la narrativa del traje de la familia Monteverde, la muestra reflexiona sobre el patrimonio textil y la artesanía desde una mirada contemporánea. Asimismo, rinde homenaje al legado de las mujeres canarias a través de la muestra dedicada a labores de aguja como la roseta, el calado y el bordado, saberes que constituyen la memoria viva de la Isla.

Con esta acción, Radio Canaria y Museos de Tenerife invitan a la ciudadanía a reconectar con sus raíces en un espacio que combina historia, artesanía y naturaleza.