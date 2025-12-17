ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘El Remate’ de ‘DND’ pone en valor el patrimonio cultural desde la renovada Casa de Carta

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

La sección del programa matutino continúa dando visibilidad a la Red de Museos de Tenerife. Este jueves, acerca a los oyentes la reapertura y nuevas propuestas de la Casa de Carta

La Radio Canaria continúa su compromiso con la divulgación de la cultura y la identidad de las Islas. Este jueves 18 de diciembre, la sección El Remate, dentro del programa matinal ‘De la noche al día’, traslada sus micrófonos a la Casa de Carta en Valle Guerra (La Laguna). Desde las 10:00 horas, los presentadores Mariam Moragas y Alexis Hernández conducirán una entrega especial dedicada a la reapertura de este emblemático lugar, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT).

La histórica hacienda abrió recientemente sus puertas al público con una imagen renovada y fortalecida con su entorno rural. El programa explorará, de la mano de figuras que trabajan o están vinculadas al museo, aspectos tras su reapertura como su nueva entrada, cuyo muro perimetral se inspira en los antiguos muros cortavientos agrícolas de la zona, sus actividades y propuestas.

Un viaje entre el siglo XVIII y la vanguardia

Durante la emisión, se desgranarán las claves de la intervención arquitectónica realizada en el ala del inmueble del siglo XVIII, que perteneció a la familia Lope de Guerra. Esta renovación no solo respeta la esencia histórica de la hacienda, sino que adapta el espacio a los nuevos discursos museográficos, permitiendo al visitante redescubrir el jardín botánico, el invernadero canario, el pesador de agua, el lagar y la renovada sala de los molinos.

‘Tramas de Memoria’: El hilo conductor de la identidad

El programa dedicará un espacio destacado a ‘Tramas de Memoria’, la exposición que ha inaugurado esta nueva etapa. A través de la narrativa del traje de la familia Monteverde, la muestra reflexiona sobre el patrimonio textil y la artesanía desde una mirada contemporánea. Asimismo, rinde homenaje al legado de las mujeres canarias a través de la muestra dedicada a labores de aguja como la roseta, el calado y el bordado, saberes que constituyen la memoria viva de la Isla.

Con esta acción, Radio Canaria y Museos de Tenerife invitan a la ciudadanía a reconectar con sus raíces en un espacio que combina historia, artesanía y naturaleza.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CL Unión Gáldar- CL Almogarén| Final de La Liga Cabildo de Gran Canaria

Ramírez: «Si no conseguimos la gestión del Estadio de Gran Canaria, no jugaremos más aquí»

3-0 | El CV Guaguas vence al Bus Leader San Roque por la vía rápida

Lotería de Navidad 2025 | Minuto a minuto con todos los detalles del sorteo más esperado del año

Canarias supera los 14,5 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025