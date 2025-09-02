El presidente del PP canario pide un frente común de todos los partidos para evitar que el Archipiélago pierda ingresos esenciales.

Manuel Domínguez advierte de un posible recorte de fondos para Canarias si Cataluña reduce su aportación al Estado / Foto: La Radio Canaria.

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha expresado hoy en los micrófonos de De la Noche al Día, en La Radio Canaria, su “enorme preocupación” ante la posibilidad de que Cataluña reduzca su aportación a la caja común del Estado. Según ha advertido, este escenario tendría un impacto directo en los ingresos que recibe Canarias, lo que obligaría a replantear la prestación de servicios esenciales en el Archipiélago.

Domínguez ha asegurado que trabaja en la creación de un frente común con el resto de fuerzas políticas de las Islas, al margen de colores partidistas. «Una comunidad como la nuestra, que depende tanto de la financiación exterior, no se puede permitir una situación como esta», ha aseverado.

«Espero que haya unanimidad de todos los partidos, incluido el PSOE. Nos jugamos el futuro. Quizás es la situación más preocupante de toda la legislatura«, ha recalcado en La Radio Canaria.

Manuel Domínguez atiende a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez / Foto: La Radio Canaria.

Incertidumbre sobre el impacto económico

Aunque todavía se desconoce el alcance económico de una posible merma en la aportación catalana, el dirigente popular ha alertado de que cualquier reducción tendría consecuencias inmediatas en las arcas públicas canarias.

«Si a este presupuesto se le hace una reducción porque la transferencia es menor por parte del Estado, me pregunto qué tenemos que dejar de hacer o a qué nos van a obligar a renunciar desde el Gobierno central para cumplir con Cataluña», ha señalado.

“Canarias ha cumplido con las reglas”

El presidente del PP en Canarias ha defendido que las Islas han sido responsables en el control de sus finanzas, deuda y déficit. Al mismo tiempo, ha lamentado que ahora puedan verse perjudicadas «para favorecer a comunidades que no han cumplido con las normas financieras».