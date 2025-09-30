Domínguez, partidario del ‘visado por puntos’ para migrantes

La propuesta del ‘visado por puntos’ para migrantes la realizó el pasado fin de semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a otras medidas en materia migratoria

Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias y líder del PP en las islas. Imagen Gobierno de Canarias

El vicepresidente de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, se ha mostrado partidario del ‘visado por puntos’ para migrantes propuesto este pasado fin de semana por el líder de la formación Alberto Núñez Feijóo. Domínguez asegura que más de 500.000 personas reciben ayuda económica trabajar ni una sola hora en nuestro país.

Manuel Domínguez, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, ha opinado que aunque España necesita de forma «indiscutible» la inmigración, es necesario, a su juicio, que ésta sea «regular y legal» y que «venga a este país a trabajar».

Domínguez ha agregado que no se puede permitir «la inmigración en general» porque provocaría un efecto llamada que hace que muchas personas se suban a un cayuco y mueran por el camino.

Control de fronteras

De ahí, ha agregado, la necesidad de controlar las fronteras «para principalmente salvar vidas» y no, como ha dicho que sucede en estos momentos, «tener las puertas abiertas», lo que provoca que a Canarias lleguen 16.000 personas en lo que va de año en pateras y cayucos.

Según ha detallado, en España hay 550.000 personas que perciben ayudas «sin haber trabajado ni una sola hora», de las cuales 160.000 reciben el ingreso mínimo vital.

Asimismo, ha reiterado el respaldo al visado por puntos que propone su partido porque también va a favorecer a los países de origen que colaboren, ya que de esta forma sus ciudadanos van a tener «más oportunidades» de mudarse a España