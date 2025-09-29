Las propuestas del PP en migración, centran el debate político

Las últimas propuestas en materia de migración del PP se han convertido en nuevo tema de debate político tras el anuncio realizado este domingo por el líder de los populares

Informa: Redacción Informativos RTVC

La migración se convierte de nuevo en tema de debate político nacional tras la propuesta del Partido Popular (PP) de imponer un «visado por puntos» y expulsar a los extranjeros reincidentes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este domingo en Murcia que cuando gobierne pondrá en marcha un «visado por puntos» que primará a quienes trabajen en sectores con déficit de mano de obra, conozcan mejor la cultura española y procedan de países cuyos gobiernos se hayan comprometido con la política migratoria de España.

Núñez Feijóo ha defendido un nuevo modelo de visado, del que no disfrutarán los procedentes de países «que no se comprometan a mantener el orden».

«La inmigración es un desafío que hay que afrontar porque, si no, alienta la xenofobia», ha dicho Feijóo, quien subrayado que «no va a renunciar a controlar las fronteras, son nuestras fronteras y es la soberanía de nuestra nación».

Según él, la migración bien gestionada es una oportunidad para España, y el PP defiende que el inmigrante «es un ser humano que debe ser tratado con derechos y deberes. Ni es una víctima que no es responsable de sus actos como dice el PSOE, ni un delincuente como dice Vox», ha clamado.

Alberto Núñez Feijóo presenta en Murcia medidas en materia de migración. Imagen EFE

El Gobierno recomienda al PP «no blanquear el discurso xenófobo»

Desde el Gobierno de España, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho este lunes que el Partido Popular «debería tener cuidado y no blanquear el discurso xenófobo, ultraderechista y extremista» de Vox, porque «lo único que conseguirá» es que el partido de Santiago Abascal engulla al PP como ya ha pasado con otros partidos conservadores clásicos en Europa».

Así lo ha dicho Bolaños a los medios antes de asistir a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, sobre las propuestas del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación a las política de inmigración.

Asimismo, ha señalado que le ha «sorprendido mucho» oír a Feijóo haciendo «propuestas estrella» muchas de las cuales ya están en la ley vigente, al tiempo que ha afirmado que cree que es «el momento de un nivel más bajo del Partido Popular».

En este sentido, ha apuntado que «cuando los partidos conservadores clásicos blanquean y hacen suyo el discurso de las extrema derecha autoritaria», lo único que hacen «es acelerar el sorpaso de estas ultraderechas autoritarias a las derechas conservadoras clásicas».

Sumar pide regularizaciones

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha instado a aprobar la regularización de inmigrantes «antes de que termine el mes de octubre» sin concretar la vía para hacerlo, pero fuentes del partido apuntan a mecanismos como el real decreto y señalan que están hablando de esta cuestión con el PSOE.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, la líder de Movimiento Sumar ha calificado de «cónclave racista» el encuentro sobre inmigración que este fin de semana reunió en Murcia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes regionales de su formación, en el que anunciaron un «visado por puntos» y que primará conocer la cultura española.

«Al racismo se le responde con hechos. Desde Movimiento Sumar reclamamos que la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas residiendo en España se apruebe antes de que termine el mes de octubre», ha dicho.

Abascal acusa a Feijóo de «demonizar» a Vox

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al líder del PP de «demonizar» a Vox usando «mentiras y manipulaciones» tras unas declaraciones del popular sobre la inmigración.

«Feijóo se une a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones. No basta con engañar a sus votantes. Tiene que preparar su nuevo pacto con el PSOE», ha publicado Abascal en su cuenta oficial de X, donde ha compartido un vídeo editado de la intervención de Feijóo en el acto celebrado en el Teatro Circo de Murcia.

En el vídeo, Feijóo asegura que un inmigrante «ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el partido socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox».

«La solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar», asevera el líder popular en el vídeo.

En su publicación, Abascal repite esta última frase entre comillas y con dos signos de interrogación, y asegura que Feijóo «miente y estafa igual que Sánchez».