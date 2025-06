El Gobierno propone regularizar a migrantes con hijos y solicitantes de asilo

El Ministerio de Migraciones plantea esta regularización extraordinaria para los que residieran en España antes del 31 de marzo de 2025

Migraciones propondrá a los grupos parlamentarios esta nueva medida. RTVC.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea la regularización extraordinaria para los migrantes que residieran en España antes del 31 de marzo de 2025. Todos aquellos con familias con hijos escolarizados o los solicitantes de asilo.

Pilar Cancela, secretaria de Migraciones, va a informar a los grupos parlamentarios sobre este documento. Esta medida llega después de que el PSOE impulsara esta cuestión a través de una Iniciativa Legislativa Popular, ILP, en el Congreso.

Requisitos para acogerse

Algunas condiciones para acceder a la regularización: encontrarse en España antes del 31 de marzo de 2025; residir desde un año antes de presentar la solicitud; no tener antecedentes penales; no representar una amenaza para el orden público; y no tener orden de no retorno.

Por otro lado, deberán haber trabajado o tener una oferta laboral; residir en familia con hijos menores escolarizados o mayores de edad con alguna dependencia.

Otro requisito, haber solicitado asilo con anterioridad al 31 de marzo de 2025, y el cuarto y último, encontrarse en situación «de especial vulnerabilidad».

Comunidades autónomas como Canarias apoyan esta medida. El presidente del ejecutivo canario, Fernando Clavijo ha manifestado estar de acuerdo siempre que ayude a acabar con las mafias que trafican en la ruta Atlántica.

Según el Estado, con la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería se podrán regularizar cerca de un millón de personas.