La Policía Nacional no descarta la existencia de nuevas víctimas tras arrestar a dos hombres por agresión sexual y corrupción

La Policía Nacional detuvo a dos hombres en Las Palmas de Gran Canaria por prostituir presuntamente a dos menores de edad. Los agentes realizaron los arrestos los días 26 y 30 de marzo tras recibir alertas de centros de protección. La investigación continúa abierta para identificar a otras posibles víctimas relacionadas con estos graves delitos sexuales.

Dos detenidos por prostituir a menores en Gran Canaria / Imagen de archivo

Una asociación de atención a menores vulnerables comunicó el primer caso tras escuchar el relato de una joven. La víctima explicó que un adulto de su entorno la citó en su domicilio particular. El hombre empleó supuestamente manipulación e intimidación para someter a la menor de edad.

Los investigadores confirmaron la existencia de mensajes donde el detenido ofrecía dinero por sexo. El sospechoso conocía perfectamente la minoría de edad de la víctima durante estas comunicaciones. Los agentes analizaron los dispositivos electrónicos para obtener pruebas clave antes de practicar el arresto.

El segundo caso surgió cuando un centro de menores detectó una transferencia económica sospechosa. Un usuario del centro solicitó el ingreso de dinero por parte de un adulto desconocido. Las indagaciones determinaron que el hombre contactó con el menor durante unas prácticas laborales.

Modus operandi y disposición judicial

El detenido del segundo caso realizó presuntamente propuestas sexuales a cambio de beneficios económicos. El investigado mantuvo conductas inapropiadas hacia el joven aprovechando su posición en el entorno profesional. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención el pasado 30 de marzo.

Ambos arrestados ya están a disposición de la autoridad judicial por estos hechos delictivos. La Jefatura Superior de Policía de Canarias destaca la importancia de denunciar cualquier indicio sospechoso. Estas comunicaciones resultan fundamentales para garantizar la protección inmediata de los colectivos más vulnerables.

Los agentes trabajan para averiguar si existen más menores afectados por la actividad de los detenidos. La colaboración de las entidades sociales permite actuar con rapidez ante estos delitos de corrupción.