Lo hará con su líder, Alberto Rodríguez, encabezando la lista electoral por Santa Cruz de Tenerife y con su responsable de Organización y Confederalidad, Héctor Morán, en Las Palmas

Drago Canarias ha decidido este sábado concurrir en solitario a las elecciones generales del 29 de noviembre, y lo hará con su líder, Alberto Rodríguez, encabezando la lista electoral por Santa Cruz de Tenerife y con su responsable de Organización y Confederalidad, Héctor Morán, liderando la plancha en Las Palmas.

Drago Canarias concurrirá a las elecciones generales el próximo 29N / Drago Canarias

Así lo han anunciado tras la reunión de su máximo órgano de dirección, el Secretariado Nacional, celebrada en Fuerteventura, en la que han tomado la decisión de no acudir con ninguna otra formación a esta cita.

Según se recoge en un comunicado, la decisión se toma ante la creencia de que una papeleta de Drago Canarias en esta cita con las urnas «va a generar esperanza en la ciudadanía y contribuirá a poner freno al crecimiento de la extrema derecha», porque hará que mucha gente descontenta con las opciones de izquierda «estatales con sede en Madrid o por quienes diciéndose nacionalistas se doblegan ante ellas» puedan tener la opción de votarles.

Igualmente, han cargado contra la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales, previstas para el verano del próximo año, porque la consideran «oportunista».

Se definen como la única alternativa fiable

Desde la formación se han definido a sí mismos como «la única alternativa fiable» en las exigencias de las cuestiones que, a su juicio, preocupan a la población canaria, como la necesidad de un decrecimiento turístico, la soberanía sobre las aguas territoriales, de limitar la compra de vivienda con fines especulativos o de fomentar la diversificación económica, entre otras.

«Drago Canarias lleva desarrollando un arduo trabajo de activismo, concienciación y estructuración en todos los territorios del Archipiélago a través de sus diferentes unidades territoriales y portavocías con el fin de escuchar al tejido asociativo, conocer de primera mano las problemáticas y ofrecer propuestas de cambio», reza el comunicado.

El Secretariado Nacional del partido también ha tomado la decisión de que Alberto Rodríguez sea cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, mientras que Héctor Morán lo será en la provincia de Las Palmas.

Rodríguez y Morán candidatos con amplía experiencia

Sobre Rodríguez, actualmente concejal de Drago en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y que ya fue diputado en el Congreso con Podemos durante varias legislaturas, han destacado precisamente esa experiencia parlamentaria y también que fue «víctima del ‘lawfare’ consensuado entre fuerzas de derechas e izquierdas españolas».

Por su parte, de Morán han señalado que cuenta con «amplia experiencia técnica y política» tanto en el Congreso de los Diputados como en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.