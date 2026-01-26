El duelo aplazado por la borrasca Emilia entre Dreamland Gran Canaria y Baskonia se disputará el 8 de febrero y provocará nuevos cambios en el calendario de la Liga Endesa antes de la Copa del Rey

El Dreamland Gran Canaria-Baskonia obliga a mover de nuevo el calendario de la Liga Endesa / RTVC

El partido Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia, aplazado por la borrasca Emilia y correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, se jugará el domingo 8 de febrero, a las 17:00 (hora canaria), lo que modificará de nuevo el calendario y afectará a otros equipos.

El encuentro, clave para definir la cuarta plaza de la Liga Endesa y llevarse el último billete como cabeza de serie para la Copa del Rey, obligará el aplazamiento de los partidos de la Jornada 19 Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza, previstos inicialmente para el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Una victoria del Baskonia en la pista del Gran Canaria haría que los vitorianos fuesen uno de los cuatro cabezas de serie para la Copa, que se celebra en Valencia del 19 al 22 de febrero, y se enfrentasen en cuartos de final a La Laguna Tenerife. De producirse una derrota, los de Paolo Galbiati serían quintos y se medirían al Barça en los cuartos.

El fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero queda de la siguiente manera:

Sábado 7 febrero

18:00: Recoletas Salud San Pablo Burgos-La Laguna Tenerife (J19).

19:00: Unicaja-MoraBanc Andorra (J19).

20:00: Río Breogán-UCAM Murcia (J19).

21:00: Casademont Zaragoza-Surne Bilbao (J28).

Domingo 8 febrero

12:00: Hiopos Lleida-BAXI Manresa (J19).

12:30: Joventut Badalona-Valencia Basket (J19).

17:00: Real Madrid-Coviran Granada (J19).

18:00: Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia (J10).

19:00: Barça-Bàsquet Girona (J19).

El partido aplazado Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao de la jornada 19 se jugará el miércoles 18 a las 20:00 (hora canaria), mientras queda aún pendiente de confirmarse la fecha definitiva del Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza de la jornada 19.