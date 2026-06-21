La Consejería presenta una producción audiovisual para difundir el origen y la evolución de este instrumento tradicional entre el alumnado de las islas

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias presentó hoy un documental didáctico sobre el timple para difundir el patrimonio musical entre los estudiantes de las islas. La Dirección General de Administración de Centros coordina esta iniciativa audiovisual durante el presente curso escolar para fortalecer la identidad cultural canaria desde la infancia.

La Consejería de Educación de Canarias acercará el timple a las aulas a través de un documental / Gobierno de Canarias

El Gobierno autonómico impulsa la difusión del patrimonio histórico a través de herramientas pedagógicas modernas que conectan la investigación con la creación artística en los centros.

Un proyecto educativo para las aulas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes busca aproximar las tradiciones musicales a los estudiantes mediante recursos visuales atractivos.

Por consiguiente, la producción analiza detalladamente los orígenes y la evolución histórica del instrumento tradicional. Asimismo, la obra rinde un sincero homenaje a las personas que mantienen viva esta tradición.

Además, esta iniciativa forma parte del proyecto institucional denominado ‘Hablemos’. David Crego coordina directamente este plan educativo desde la Dirección General de Administración de Centros.

Aprendizaje conjunto y valores culturales

Por otro lado, el proyecto fomenta la participación activa de los alumnos y los profesores de distintas etapas educativas. De este modo, los estudiantes desde Infantil hasta la Universidad colaboran estrechamente en la elaboración de diversos contenidos audiovisuales.

Igualmente, los creadores de esta iniciativa incluyen la realización de entrevistas didácticas sobre diferentes ámbitos del rico patrimonio canario. El director general David Crego destacó que la educación patrimonial ayuda a consolidar de forma óptima la identidad de las islas.

Finalmente, el responsable educativo afirmó que el timple representa una expresión cultural que pertenece a la memoria colectiva. Por lo tanto, los alumnos consiguen un aprendizaje mucho más significativo gracias a estos testimonios e historias personales.