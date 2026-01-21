El Polideportivo La Vera, en Puerto de la Cruz, será nueva sede para la PAU, beneficiando a cerca de un millar de estudiantes

El Polideportivo La Vera, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, será nueva sede de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su próxima edición este verano, beneficiando a cerca de un millar de estudiantes del norte de la isla, tras el acuerdo alcanzado por representantes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez; la Universidad de La Laguna (ULL) y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Educación incorpora una nueva sede para la PAU en el norte de Tenerife

La ratificación de esta sede se formalizó tras una reunión técnica entre las tres instituciones implicadas, en la que participaron el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera; el alcalde del municipio, Leopoldo Afonso; la concejala de Educación, Claudia Hernández Aguiar; y los responsables de la coordinación de la PAU por parte de la Universidad de La Laguna, en el marco de un trabajo conjunto orientado a garantizar la viabilidad organizativa y logística del nuevo espacio.

Una demanda histórica

Esta decisión, que responde a una demanda histórica de las comunidades educativas de la comarca, se enmarca en la estrategia de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para acercar esta evaluación decisiva para el estudiantado a su lugar de residencia, con el objetivo de evitar largos desplazamientos y proporcionar a sus participantes unas mejores condiciones a la hora de acceder a la prueba.

La nueva sede dará cobertura a cerca de un millar de alumnos y alumnas procedentes de los municipios comprendidos entre El Sauzal y Buenavista del Norte, con la posibilidad de ampliar su ámbito de influencia a otros municipios del norte de la isla si fuera necesario. Con esta incorporación, el mapa de sedes de la PAU en Tenerife para su próxima edición queda estructurado en tres puntos estratégicos: el Campus de Guajara, en San Cristóbal de La Laguna; Adeje, en el sur; y, a partir de ahora, Puerto de la Cruz, para el norte.

Hasta el momento, el alumnado de la comarca norte de la isla debía desplazarse obligatoriamente hasta el Campus de Guajara para realizar las pruebas, con el consiguiente impacto en tiempos de viaje, costes y carga emocional en un momento clave de su trayectoria académica. La utilización del Polideportivo La Vera permitirá mejorar las condiciones para los estudiantes, garantizando igualdad de oportunidades para una prueba que determinará parte de su futuro académico.

Otras nuevas sedes

Esta decisión se une a otras adoptadas anteriormente por la Consejería de Educación con el objetivo de reforzar la accesibilidad a la prueba a estudiantes de otras zonas y evitar así los históricos desplazamientos largos en los que la distancia suponía un obstáculo para sus participantes. En este sentido, esta nueva sede en el norte de Tenerife se suma a las nuevas localizaciones anunciadas para la próxima edición, en Los Llanos de Aridane (La Palma) y Gran Tarajal (Fuerteventura), consolidando un modelo más equilibrado y adaptado a la realidad geográfica del archipiélago.