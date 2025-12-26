EEUU ataca posiciones del Estado Islámico en Nigeria

Trump asegura que había advertido a «la escoria terrorista» de que atacaría si no acababa «la masacre de cristianos»

Donal Trump. Imagen de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército del país norteamericano ha lanzado un ataque «mortal» contra «la escoria terrorista» de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

«Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Ha estado atacando y asesinando brutalmente (…) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!», ha señalado en su cuenta de Truth Social.

Ha defendido esta orden alegando que «previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno».

El Departamento de Defensa, ha subrayado, «ejecutó numerosos (y) perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer». «Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical«, ha prometido. Lo ha hecho antes de felicitar la Navidad «a todos, incluidos los terroristas muertos». Estos, ha advertido, «serán muchos más si continúa la masacre de cristianos».

«La matanza de cristianos inocentes debe terminar»

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha incidido en su cuenta de la red social X que «el presidente fue claro el mes pasado. La matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar».

En este sentido, ha asegurado que su cartera «siempre está lista, como lo descubrió Estado Islámico esta noche». Y ha agradecido en el mismo mensaje «el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano». El Comando África del Ejército estadounidense (Africom) ha precisado en su cuenta de X que el ataque fue llevado a cabo «a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Soboto. Allí murieron varios terroristas» del grupo yihadista.

«Estos ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero», ha agregado Africom.

Confirmación del gobierno de Nigeria

El Gobierno de Nigeria ha confirmado tras el anuncio de Trump que se han llevado a cabo «ataques aéreos de precisión» en el noroeste del país. Como parte de su «cooperación en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos. Para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento«.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Exteriores nigeriano ha señalado que este acuerdo con Washington «incluye el intercambio de inteligencia y la coordinación estratégica. Y otras formas de apoyo compatibles con el Derecho Internacional. También el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial».

Así, ha defendido que «todas» las inciativas contra el terrorismo están guiadas por «la prioridad de proteger la vida de los civiles, salvaguardar la unidad nacional y defender los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, independientemente de su fe o etnia». «La violencia terrorista, en cualquier forma, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales», ha agregado en este sentido.

Con todo, la cartera diplomática ha indicado que «continúa colaborando estrechamente con sus socios a través de los canales diplomáticos y de seguridad establecidos. Para debilitar las redes terroristas, desmantelar su financiación y logística, y prevenir las amenazas transfronterizas. A la vez que fortalece las instituciones de seguridad y las capacidades de inteligencia de Nigeria» . Ha asegurado que «seguirá» haciéndolo y manteniendo informada a la población al respecto.

Trump amenazó en noviembre pasado

El presidente Trump amenazó a principios de noviembre con una intervención militar en el país africano. Y con la interrupción de «toda» la ayuda a las autoridades nigerianas, en respuesta al «asesinato de cristianos» a manos de «islamistas radicales». Entonces, el mandatario estadounidense anunció que había designado a Nigeria como «país particularmente preocupante» alegando el mismo motivo.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.