EEUU vende por primera vez petróleo venezolano por 430 millones de euros

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Diversos medios estadounidenses han divulgado la información sobre la primera venta de crudo venezolano después del ataque militar del pasado 3 de enero

Diversos medios estadounidenses han divulgado la información sin haber confirmación oficial sobre la primera venta de crudo venezolano
Estados Unidos completa la primera venta de petróleo venezolano por 430 millones de euros. EP.

A menos de dos semanas desde el ataque militar, Estados Unidos realiza la primera venta de petróleo venezolano. Por un valor de 500 millones de dólares, en euros, 430 millones.

Esta operación no ha sido confirmada por Donald Trump. Diversos medios americanos, CNN y Fox Business, han citado a una fuente de la Casa Blanca. Ventas, dicen, que se repetirán en los próximos días.

Plan de Donald Trump

La administración de Donald Trump pretende reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses. El especializado en noticias económicas Semafor ha informado también que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

El magnate republicano indicó a comienzos de semana que había 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos. Por otro lado, subrayó estar «trabajando muy bien con Venezuela», dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Un trabajo que avanza a buen ritmo, calificando «muy positiva» la llamada, tras la que ha asegurado que están alcanzando «avances significativos» para la «estabilización» del país.

