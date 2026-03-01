Especialistas advierten del impacto en la salud mental de las personas con obesidad y reclaman cambiar el lenguaje y la imagen social de la enfermedad

El 88% de las personas con obesidad afirma haber sufrido estigma, una situación que genera sentimientos de culpa y afecta directamente a su autoestima y salud mental. “Es difícil encontrar un paciente que no se haya sentido discriminado”, señalan expertos.

Profesionales de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición han analizado numerosos casos y concluyen que el lenguaje y las imágenes asociadas a la obesidad resultan determinantes.

El 88% de las personas con obesidad sufre estigmatización. RTVC

Doble desigualdad

Alertan del uso frecuente de fotografías que refuerzan estereotipos, como cuerpos anónimos con sobrepeso o escenas vinculadas a comida poco saludable.

Los especialistas insisten en que la obesidad no es una cuestión de falta de voluntad. Recuerdan que, al contrario que ocurre con otras enfermedades como el asma, sigue percibiéndose erróneamente como responsabilidad individual. Además, advierten de una doble desigualdad en entornos desfavorecidos, donde el acceso a la atención sanitaria es más limitado.