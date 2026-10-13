‘El análisis internacional’ aborda la situación económica y el malestar social en Francia

El programa de La Radio Canaria, que conduce Javier Granados, analizará este jueves 14 de octubre, a las 18:30 horas, las claves de las manifestaciones de estudiantes en el país vecino

El programa de La Radio Canaria ‘El análisis internacional’, que conduce Javier Granados, abordará este jueves 14 de octubre, a partir de las 18:30 horas, la delicada situación económica que atraviesa Francia y sus consecuencias sociales.

Miles de manifestantes se concentraron el jueves 8 de octubre en la plaza de la Bastilla, en París, durante una protesta estudiantil. / REUTERS

«El déficit presupuestario de Francia se ha mantenido por encima del 5% durante los últimos tres años y la deuda ya alcanza a casi el 120% del producto interior bruto», explica Granados, quien ante este panorama pretende descubrir las claves que afectan a las políticas sociales y al malestar creciente, sobre todo entre los estudiantes.

«Desde hace varias semanas», apunta Granados, «estamos viendo masivas manifestaciones pidiendo medidas para mejorar la educación, tener acceso a la vivienda y mayores oportunidades salariales». Con el objetivo de analizar todas las claves, Granados entrevistará a Benoit Pellistrandi, profesor de Historia en el Lycee Condorcet, en París, y a Miguel Ángel Ortiz-Serrano, experto en la economía francesa en CUNEF Universidad y experto en las finanzas de Francia.

La situación económica y social de Francia lleva años deteriorándose. De hecho, cuando el actual presidente del país, Emmanuel Macron, llegó al palacio del Elíseo hace ya casi 10 años, admitía la complejidad del escenario social. Puso en marcha medidas, pero no ha conseguido corregir la situación que heredará quien gane las próximas elecciones presidenciales, en abril y mayo del próximo año, en dos vueltas. Las encuestas marcan a dos opciones políticas opuestas: la izquierda radical de Francia Insumisa con Jean Luc Melenchon y, en el otro extremo, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.