‘El Análisis Internacional’ aborda la situación de seguridad y política en Mali

El conductor del programa de La Radio Canaria, Javier Granados, entrevistará a Ignacio Fuente Cobo, experto en geopolítica del Sahel, este jueves 22 de octubre, a partir de las 18:30 horas

La situación de seguridad y política de Mali es el principal asunto que el programa de La Radio Canaria ‘El Análisis Internacional’ abordará este jueves 22 de octubre, a partir de las 18:30 horas.

El conductor del programa, Javier Granados, explica que “España y la Unión Europea están obligadas a desempeñar un papel más activo en Mali para intentar estabilizar el país y dotarlo de más medios de seguridad”. Para profundizar en esa cuestión Granados entrevistará a Ignacio Fuente Cobo, coronel retirado y experto en geopolítica del Sahel, que estos días ha participado en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, como ponente en un foro donde se ha debatido el futuro del Sahel, y en concreto la amenaza terrorista sobre Mali.

Ignacio Fuente Cobo, coronel retirado y experto en geopolítica del Sahel, en una intervención sobre yihadismo.

En ese foro se ha expuesto cómo el régimen militar que dirige Mali ha logrado recuperar terreno en los últimos meses tras los ataques de los yihadistas de Jnim en abril pasado. Sin embargo, la situación continúa siendo complicada. Una parte del país sigue bajo control de este grupo yihadista y de los nacionalistas de Azawad, afectando a millones de malienses.

Granados hablará con Fuente Cobo sobre el rol que Rusia desempeña hoy en la seguridad de Mali y cuáles son los intereses de Moscú en toda la región del Sahel. Le preguntará también por el papel que la Unión Europea, y sobre todo España, pueden desarrollar en Mali con el objetivo de reducir la influencia de grupos terroristas. De hecho, nuestro país es el único europeo que tiene representación diplomática en todo el Sahel.

El futuro de Naciones Unidas, en entredicho

Además, ‘El Análisis Internacional’ vuelve a detenerse en el futuro de Naciones Unidas. Este asunto será abordado con Joao Nunes, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. «Es indudable», apunta Javier Granados, «que Naciones Unidas ha perdido peso en la estructura del sistema internacional, aunque nunca ha sido un actor que ha marcado las reglas del juego. El futuro que afronta», continúa, «es muy incierto, con muchas voces exigiendo cambios, aunque sin el visto bueno de las grandes potencias, EEUU, China y Rusia, es complicado que esa ansiada reforma tenga éxito».

Una semana más, ‘El Análisis Internacional’ abre una ventana al mundo para abordar asuntos de interés común, como respuesta al compromiso de Radiotelevisión Canaria de ofrecer información y divulgación sobre asuntos internacionales.